Inter arriva la notizia che tutti stavano aspettando | ecco quando si gioca con la Fiorentina

Ultimo aggiornamento 30 Gennaio 2025 10:12 di AlessiaL’ha conquistato l’obiettivo degli ottavi diretti in Champions League e ora è alle prese con un’altra novità:si giocherà il recupero con la.L’ha vinto nettamente contro il Monaco all’ultima della classifica con girone unico in Champions League e si è così qualificata tra le prime 8, evitando i playoff e qualificandosi direttamente agli ottavi di finale. Inattesa di capire quale sarà l’avversaria alla prossima fase della competizione europea, èta un’altra novità importante in casa nerazzurra.La squadra di Simone Inzaghi contro il Monaco, in casa propria a San Siro, ha fatto quello chesi aspettavano: ha vinto blindando la sua qualificazione diretta agli ottavi di finale. È stata l’unica italiana a riuscirci visto che Milan, Juve e Atalanta dovranno passare tutte per i playoff.