Insidious 6 | Sony rinvia il film horror al 2026

6, ennesimo capitolo della fortunata saga, è statoto daPictures al.Nonostante i 198 milioni di dollari incassati col quinto capitolo nel 2023 (: La Porta Rossa), lasembra poter prendere tempo sul nuovo capitolo della saga annunciato lo scorso mese di maggio – il nostro articolo –ndo così la data di uscita addirittura di un anno. Atteso per il 29 agosto di quest’anno, infatti,6 (titolo ancora non definitivo) ora è stato programmato per il 21 agosto. La notizia è stata confermata da Deadline.La fonte ha anche aggiunto che nella data del 29 agosto 2025 è stato invece inserito Caught Stealing, il prossimodiretto da Darren Aronofsky, con protagonista Austin Butler.SagaIl primo iconico– diretto da James Wan nel 2011 – è stato seguito da: Capitolo 2 (2013),: Capitolo 3 (2015),: L’ultima Chiave (2018) e: La Porta Rossa, quest’ultimo divenuto anche ildella saga con il maggior incasso.