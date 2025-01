Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, ecco il primo aggiornamento di Thiago Motta: cosa ha detto sulle condizioni del difensore

di Redazione JuventusNews24, ildiin conferenza stampa: le dichiarazioni sul franceseha parlato in conferenza stampa dopo Juve Benfica, valida per l'ottava giornata di Champions League. Le dichiarazioni su– «Vediamo come sta. Ha sentito dietro quando è scivolato, non se la sentiva di continuare. Speriamo non sia niente di importante e che possa rientrare la prossima partita. Lo vedo difficile ma vediamo. Mi sembrano delle scuse se esce Pierre e prendiamo gol, dobbiamo fare meglio e pensare alla prossima partita».