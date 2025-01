Incidente aereo a Washington | a bordo anche pattinatori americani e due ex campioni russi

Leggi su Sportface.it

La notte italiana è stata scossa dalla tragedia avvenuta dall’altra parte dell’Oceano, con un gravissimo, in corrispondenza dell’aeroporto intitolato a Ronald Reagan. Il volo in questione è l’American Eagle 5342, operato da Psa Airlines con un jet Crj-700 per conto di American Airlines, che è entrato in collisione con un elicottero militare, un Blackhawk. L’era carico di 64 persone, di cui 60 passeggeri, mentre sull’elicottero c’erano tre soldati. La situazione è drammatica, considerando che i due mezzi, dopo lo schianto in cui hanno preso fuoco, sono precipitati nelle gelide acque del fiume Potomac. Attualmente, come ha riportato la Cbs, sono stati attualmente recuperati diciannove corpi. Al momento non si hanno notizie di eventuali sopravvissuti, ma è chiaro che le probabilità di trovare qualche superstite sono ridotte al lumicino.