In manette 30enne destinatario di due mandati di arresto europei

Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale della Polizia di Stato ha proceduto a Napoli all'provvisorio ai fini di consegna di unalgerino poichédi duedieuropeo, emessi dalle autorità tedesche, per reati in materia di stupefacenti e rapina.Nello specifico, gli agenti del compartimento Polizia Ferroviaria, nel mese di dicembre, avevano controllato il soggetto all'interno della stazione di Napoli Centrale. In quella circostanza l'uomo aveva opposto una forte resistenza riuscendo a scappare e a far perdere le tracce.Grazie ad un'attenta attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a risalire al domicilio del soggetto, nel quartiere Ponticelli, dove l'uomo è stato rintracciato e arrestato in esecuzione dei provvedimenti sopra citati.