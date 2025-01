.com - Immersi nel più grande raduno spirituale del pianeta

In India, dove le mistiche acque sacre del Gange, dello Yamuna e del Saraswati confluiscono nel Triveni Sangam, prende vita uno spettacolo di devozione che sfida ogni immaginazione umana: il Kumbh Mela. Questo pellegrinaggio, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, non è semplicemente un festival religioso – è una manifestazione di fede che trasforma intere città in oceani di umanità. Uno spettacolo che toglie il fiato: masse di persone avanzano come un’unica entità verso le acque sacre, mentre il sole nascente tinge di rosa e oro la superficie del fiume. I sadhu, gli asceti ricoperti di cenere, guidano le processioni, portando antichi stendardi e simboli sacri, mentre il suono di campane e canti vedici riempie l’aria dell’alba.Le radici di una tradizione millenariaLa storia del Kumbh Mela affonda le sue radici nella mitologia induista più antica.