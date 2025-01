Liberoquotidiano.it - Il Volo, Piero Barone sconvolgente a Le Iene: "Ho perso la verginità dopo la Hunziker"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Clamoroso a Le: l'inviato Nicolò De Devitiis raggiunge Ila Parigi, una delle prestigiose tappe del tour europeo e strappa auna confessione intima e piccantissima: la sua impensabile prima volta. "Io a loro due non ho mai detto ‘ti voglio bene'. Perché faccio fatica ad aprirmi - spiegariguardo ai suoi due compagni, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble -. Io dei tre sono quello più serio, mi piace avere il controllo di tutto. Il bisogno di controllo diventa palese al momento del concerto. Ho delle attività che seguo in ordine". Una "rigidità confermata anche da Ginoble: "se ha un obiettivo fa di tutto per arrivarci, è determinato e non ho mai visto unana così". "Negli anni poi sono cambiato - prosegue-, anche dal punto di vista delle avventure.