Ilrestodelcarlino.it - Il rebus liste d’attesa. Visite ed esami urgenti, ora prenota il medico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ed? Niente Cup, ecco la corsia preferenziale. D’ora in avanti, infatti, dovràrli direttamente ilche li prescrive per conto del paziente, contattando la struttura di riferimento e garantendo anche che la procedura dizione vada a buon fine. E ogni Ast (o altro ente del servizio sanitario regionale) dovrà tenere un’agenda degli appuntamenti dedicata esclusivamente alle cosiddette prestazioni con classe di priorità "U" (urgente), da eseguire cioè entro 72 ore dallazione, "assicurando risorse adeguate alla loro attuazione". La procedura sprint, o semplificata, è in un decreto con le "linee di indirizzo" messo nero su bianco dalla direttrice dell’Agenzia regionale sanitaria, Flavia Carle, su input dell’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini.