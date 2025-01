Dailymilan.it - Il pensiero dell’avvocato del Diavolo: povero vecchio Milan… Ora sei proprio all’Inferno

L’avvocato delè deluso perché il suoMilan a Zagabria è caduto. Per risollevarlo ci vorrebbe almeno Santiago Gimenez.Quando si tocca il fondo..Si può pure scavare! Squadra che non entra in campo il primo tempo in una delle partite più importanti della stagione. Non facciamo un tiro in porta tutto il primo tempo. Inguardabili sotto tutti i punti di vista.Si gioca in 10 per oltre un’ora di gioco anzi in 9 visto il Rafael Leao di Zagabria. Theo Hernandez non c’è e ora è una costante. Con il Milan in queste condizioni il mister mette Terracciano che si impegna ma gioca ad un gioco diverso.Questa è la Champions League. Unico italiano in campo nel primo tempo purtroppo tradisce. Matteo Gabbia sbaglia tutto e andiamo sotto. Come la pugnalata di Bruto a Cesare.