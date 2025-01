Ilrestodelcarlino.it - Il mistero di Cristina Golinucci: istanza per riaprire il caso

Cesena, 30 gennaio 2025 – “Ci sono nuove speranze per ildi, l’incontro con il procuratore della Repubblica di Forlì è stato illuminante e il magistrato si è mostrato molto disponibile con la famiglia di”. L’avvocato Barbara Iannuccelli, che sostiene la famiglia di, la ragazza scomparsa a Cesena a 21 anni il primo settembre del 1992, ha incontrato questa mattina in Procura a Forlì assieme a Marisa Degli Angeli (madre di), il nuovo procuratore Enrico Luigi Tito Cieri. La famiglia di, ha spiegato la legale, presenterà una nuovain Procura la prossima settimana per richiedere la riapertura delle indagini. La nuova richiesta per riattivare le indagini, su quello che si sospetta essere un omicidio, spiega la legale, conterrà un’espressa denuncia nei confronti di Emanuel Boke, il ragazzo nigeriano che all’epoca dei fatti era ospite nel convento dei frati Cappuccini, dove sparì