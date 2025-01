Ilfattoquotidiano.it - “Il mio cane mi ha salvato la vita”: un pattinatore americano racconta perché non è salito sull’aereo precipitato a Washington

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jon Maravilla,statunitense, deve laal suo. La taglia dell’animale, considerato troppo ingombrante, gli ha impedito di salire a bordo del volo Bombardier CRJ700, diretto a. Lo stesso volo che, poche ore dopo, si è schiantato nel fiume Potomac. “Non posso smettere di pensare a quanto un semplice ‘no’ al check-in abbia cambiato tutto”, ha confessato l’uomo incredulo all’agenzia RIA Novosti: “Il miomi hala”.L’atleta, insieme ad altri colleghi, doveva rientrare da Wichita, dove si erano appena conclusi i Campionati statunitensi di pattinaggio di figura. Ma al momento del check-in è sorto un problema: Maravilla voleva imbarcare il suo, ma era troppo grande per stare in cabina con lui. E così ha preso la decisione che gli hala: niente aereo, tornerà a casa in auto.