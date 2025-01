Nerdpool.it - Il Gattopardo: il trailer ufficiale in italiano della serie Netflix!

ha diffuso in rete ilinde Iladattamento dell’omonimo romanzo con Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Ilarriverà il 05 Marzo 2025, solo su.La sinossi de IldiBasato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Ilè un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuoretroviamo Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futurosua casata esua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile.