Il Garante della Privacy blocca DeepSeek, stop all'Ai cinese: i motivi

Ilper la protezione dei dati ha spento, l’intelligenza artificialeche ha provato a dribblare la normativa europea. Il blocco, immediato e senza tanti complimenti, è scattato dopo che la società ha risposto alla richiesta di chiarimenti con un’alzata di spalle.Secondo l’Autorità, l’azienda si è trincerata dietro un semplice “noi in Italia non operiamo”, come se bastasse ignorare la cartina geografica per evitare le regole. Ma non è andata così. Già nella giornata di mercoledì, l’app diera sparita dagli store digitali italiani senza nessuna spiegazione. Peccato che la versione web sia rimasta perfettamente funzionante.Loricorda il caso ChatGPTLa vicenda ha un che di deja-vu: nel 2023 fu ChatGPT a incassare lodel, con l’Italia che si prese il lusso di essere il primo Paese a mettere sotto scacco l’intelligenza artificiale di OpenAI per la gestione disinvolta dei dati personali e la mancata protezione dei minori.