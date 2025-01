Ilfoglio.it - Il feudo “sans-souci” di La Russa dove Fratelli d’Italia è in crescita stabile (e poco litigiosa)

Leggi su Ilfoglio.it

Dal 3 al 26 per cento. Questo è il risultato durante la gestione di Daniela Santanché segretario regionale lombardo. Sulla scia di Giorgia Meloni, ovviamente, ma anche perché sotto la Madonnina che veglia non solo su Milano ma sulla più grande regione italiana hanno giocato alcune scelte azzeccate nei collegi, acquisizioni di persone ex Pdl dal grande seguito (leggasi Mario Mantovani) and so on. Parlare del rapporto dicon Milano, o del peso del governo di Giorgia Meloni nella vicenda milanese, significa prendere tra le mani un poliedro sfaccettato. Si dice, ed è in sostanza vero, che la premier in due anni sia venuta poche volte in quella che è pur sempre la capitale economica. Ma va detto che la distanza dei governi nazionali dal capoluogo lombardo è un peccato che si sconta da molto tempo.