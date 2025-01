Il falso murale di Banksy e il bambino che urina su Elon Musk con il presunto «saluto nazista

Leggi su Open.online

Circola l’immagine di unche ritrae un, con in mano un mappamondo, intento are sulla testa diraffigurato con il braccio teso, come durante la cerimonia di insediamento del presidente americano Donald Trump. Gli utenti attribuiscono l’opera all’artista, ma si tratta di un errore: l’immagine è alterata.Per chi ha frettaIloriginale risale al 2020 e ilva addosso a Donald Trump.L’opera non è di, ma di un artista francese.AnalisiL’immagine risulta condivisa da diversi utenti, attribuendo l’opera ail linguaggio più potente del mondo(l’arte della ribellione)La vera opera del 2020 (che non è di)L’immagine è nota e circola almeno dal 2020. Al posto dic’era Donald Trump.