Sport.quotidiano.net - Il direttore sportivo Righi si dimette: "Con me un percorso virtuoso"

IlEmanuelesi è dimesso. Dopo la ‘fuga’ dal Picchio Village dove una ventina di ultras si erano ritrovati per avere un colloquio con lui e con ilgenerale Domenico Verdone, per chiederne le immediate dimissioni, è arrivata la decisione, anche qui via social come la nuova moda di comunicare impone e a tre giorni dalla fine del calciomercato invernale.ha scritto un lungo post di ringraziamenti ma nessuna autocritica: "Come si dice pure? Ah sì, tutto ha una fine – ha scritto – quando la fine viene indotta magari è meno piacevole ma questo è il mondo che ho scelto, e sarò sempre orgoglioso, di essere riuscito a farlo diventare un lavoro. Mi vanto di aver lavorato per questo Ascoli Calcio 1898 FC SpA fatto di persone perbene che non lesinano un solo minuto della loro vita per ripagare la fiducia data loro da chi, come si suole dire, mette benzina, tanta, nel serbatoio.