Il cruccio di monsignor Regattieri | Soffro per il calo pauroso dei preti

Dalle pagine più belle dei quattordici anni di episcopato ha preso le mosse il vescovo uscenteDouglas, al posto del quale è stato nominato l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, al suo ultimo incontro con gli operatori dell’informazione tenutosi ieri in episcopio in occasione della festa del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales. Ma poi è passato anche alle criticità e ai punti oscuri. Il vescovo è parso rilassato, in questa coda di episcopato, meno contenuto nel suo proverbiale aplomb. "Tante sono state le pagine belle a partire dalla visita del papa Francesco nel 2017, ricambiata dal pellegrinaggio della diocesi - ha iniziato a ripercorrerle –: poi le due visite pastorali nelle parrocchie, nelle unità parrocchiali, all’ospedale e nelle scuole, occasioni irripetibili per ascoltare le persone e andare a trovarle facendo sentire la vicinanza della chiesa.