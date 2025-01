I rimborsi mancati di Areu | per le associazioni un buco da 25 milioni

Ilgiorno.it - I rimborsi mancati di Areu: per le associazioni un buco da 2,5 milioni

Como – Sono ancora in attesa di 2,5di euro dida parte della Regione e di, l’Azienda regionale di emergenza e urgenza, ledi pronto soccorso della provincia di Como. Un problema comune anche ad altre province, in totale sono 24di euro quelli che mancano all’appello, con il risultato che di questo passo rischiano di questo passo rischiano di andare di mezzo i servizi. “In base ai dati aggiornati dal 2021 al primo semestre del 2024 il debito di Regione Lombardia enei confronti delledi volontariato affidatarie del servizio di soccorso e trasporto sanitario di emergenza-urgenza si attesta sui 24di euro dinon erogati. Una cifra esorbitante e non più giustificabile. Di questi, ben 2,5sono riferibili allecomasche - spiega il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo - Una situazione che si sta protraendo ormai da anni e il motivo è sempre lo stesso: un pasticcio burocratico che a quanto pare in regione non riescono a risolvere, continuando piuttosto a scaricare la responsabilità su chi fornisce un servizio preziosissimo”.