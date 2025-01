Linkiesta.it - I liberaldemocratici avranno un loro partito, e non si alleeranno coi populisti

È vero che ifaticano a rialzarsi dalle ultime batoste elettorali. È vero che negli ultimi anni i tentativi di rimettere insieme i cocci del Terzo Polo sono stati tutti più o meno fallimentari. È vero che nemmeno l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca con la sua cricca di broligarchi sembra aver riportato al centro del dibattito pubblico l’agenda riformista. Ma lo spazio per la politica liberaldemocratica non è finito, quell’area politica non è irrimediabilmente scomparsa, anzi. Sabato 8 marzo a Roma verranno presentati nome, simbolo, manifesto, statuto e principali proposte programmatiche di un nuovo soggetto politico che – come annunciato lo scorso novembre a Milano – unirà Orizzonti Liberali, LibDem, Nos e Liberal Forum. È un modo per ridurre la frammentazione dell’area, un primo passo indispensabile per tornare a contare.