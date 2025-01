Quotidiano.net - Hogan Lovells espande il team Corporate & Finance a Milano con cinque nuovi partner

Lo studio legale internazionaleprosegue la sua espansione in Italia con l'ingresso nella sua sede didi undicomposto da: Ferigo Foscari, Iacopo Canino, Alessandro Seganfreddo, Piero de Mattia e Bianca Caruso. Solo nell'ultimo anno,ha accolto oltre 50 professionisti nelle sue due sedi italiane. Il, spiega una nota, si occupa di M;A, private equity, capital markets, leveragede private credit, e consentirà allo Studio di potenziare la propria offerta transactional in Italia e in EMEA. Ilrappresenta inoltre un altro importante investimento dello Studio nella practice italiana. Per Miguel Zaldivar, Ceo di"Continuiamo ad acquisiredi alto livello in mercati chiave come l'Italia.