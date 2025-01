Ilfattoquotidiano.it - “Ho aperto OnlyFans per gioco. Ho fatto due video al massimo, sono soldi regalati. Le belle ragazze fanno le mantenute”: la rivelazione di Michelle Comi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? “L’hoper” e non lo chiude “perché continuano ad arrivarmiche per me”. Lo confessa, star dei social e di, la piattaforma tipicamente associata a contenuti per adulti che l’influencer avrebbenon tanto per girare e condividerehard ai suoi fan, ma per divertimento, come lei stesso ammette a È sempre Cartabianca. “Ho 29 anni e hoper, non lo ritengo un lavoro, avròduein croce e lo tengoperché continuano ad arrivarmiche per me“, dicea Bianca Berlinguer. Poi aggiunge: “La gente si abbona per parlare con me, non vedo come possa essere questo un lavoro da escort. Non ho mai pagato una vacanza in vita mia, mi hanno sempre mantenuta uomini facoltosi che provano a conquistarmi”.