Secoloditalia.it - Hebron, arrestati e poi rilasciati dagli israeliani l’attivista Luisa Morgantini e il giornalista Roberto Bongiorni

, già eurodeputata per Rifondazione comunista ed ex vicepresidente del Parlamento europeo, è stata arrestata nei pressi di/Masafer Yatta, nel villaggio di At-Tuba vicino a una zona militare, secondo quanto emerge dalle fonti di alcuni attivistiriportate dall’Adnkronos. Con lei è stato fermato anche l’inviato del Sole 24 ore, entrambi plausibilmente per essersi avvicinati troppo a una zona militare. Secondo quanto riportato da Open,sarebbero stati privati dei loro cellulari e dei computer in loro possesso. Entrambi i due prigionieri sono stati portati al commissariato di polizia di Kiryat Arba per essere poi, anche grazie all’intervento della ambasciata d’Italia a Tel Aviv e del Consolato a Gerusalemme, secondo quanto riportato dalla Farnesina.