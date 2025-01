Ilrestodelcarlino.it - "Ha speronato l’auto della moglie", arrestato

La sua auto era finita in un fossato laterale il 19 gennaio scorso tra Sarna e Brisighella. Una strada insidiosa visto che è costellata pure da diversi precipizi. La prognosi modesta rimediata dalla guidatrice - 5 giorni - potrebbe indurre a pensare che le fosse andata bene. Ma quanto accaduto nel primo pomeriggio di quel giorno, non era stato un incidente stradale: almeno secondo la procura, si era trattato di un tentato omicidio aggravato. Proprio così: sulfinita fuori strada c’era infatti la consorte del 48enne del comprensorio faentino alla guida delche - secondo l’accusa - l’aveva intenzionalmente spinta fuori strada. Tanto che martedì sera l’uomo - un tecnico impiantista - è statoa Brescia, dove si trovava per lavoro, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Janos Barlotti su richiesta del pm Angela Scorza.