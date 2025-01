Ilgiorno.it - Guida alle scuole medie: i criteri per valutare e decidere

La scelta della scuola media è una delle decisioni più importanti per i genitori. Pubblica, privata, vicina a casa o più lontana ma ben conosciuta? Questo momento di passaggio, fondamentale per la crescita dei ragazzi, richiede una riflessione attenta, perché è qui che iniziano a consolidarsi le passioni e il metodo di studio che li accompagnerà nel futuro. Il primo passo per orientarsi è stabilire iessenziali per la scelta. Tra questi, il documento del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è uno strumento utile: descrive i progetti e le attività previste dalla scuola, offrendo una panoramica completa della proposta educativa. Anche la qualità degli spazi fisici, come palestra, mensa, cortili e aule informatiche, è un elemento da, insieme alla dotazione tecnologica, come le lavagne interattive.