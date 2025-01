Lanotiziagiornale.it - Green Deal europeo sotto attacco, così Ursula fa felici le imprese

von der Leyen annuncia che le regole ambientali dell’Unione europea saranno semplificate. Semplificare del resto è una parola rassicurante, che suona bene nei comunicati stampa e nei discorsi elettorali. Ma dietro secondo molti c’è il rischio di una retromarcia studiata con cura. La Commissione europea ha lanciato la “Bussola della competitività”, un piano per “snellire” – dicono – le norme e ridurre la burocrazia che, secondo Bruxelles, ostacola la crescita delle. La presidente della Commissione lo dice con la consueta compostezza, parlando di equilibrio tra sostenibilità e sviluppo economico. Ma per molti, la vera posta in gioco è un’altra: allargare le maglie delle regole ambientali per far respirare le industrie che da anni spingono per una deregulation. La promessa della semplificazione arriva proprio quando il Partito popolare(Ppe), la famiglia politica di von der Leyen, si sposta sempre più a destra nel tentativo di arginare l’ascesa dell’estrema destra in vista delle elezioni europee di giugno.