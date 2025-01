Abruzzo24ore.tv - Grande Successo per l’Evento “In Guardia”: Prevenzione e Sicurezza per Tutti

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Si è concluso conentusiasmo“ ”, un’iniziativa dedicata allapersonale e arti marziali, svoltasi nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025., organizzato dall’Eagle Fight Team L’Aquila in collaborazione con la Federazione Italiana Krav Maga e con il patrocinio dei Comuni di Tornimparte, Scoppito e L’Aquila, ha riscosso un incredibile, attirando centinaia di partecipanti di tutte le età. : Sabato 18 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Tornimparte, e domenica 19 gennaio, all’Aeroporto dei Parchi di Preturo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi in un programma ricco di attività, pensato per sensibilizzare e fornire strumenti concreti per affrontare situazioni di pericolo. Le aree tematiche hanno incluso:del bullismo per bambini, con sessioni di sensibilizzazione e tecniche di autodifesa pensate per i più piccoli.