361magazine.com - Grande Fratello, Javier si “scontra” con Mariavittoria

, oggiha chiamatoMinghetti sul divano in soggiorno per un faccia a faccia sul loro rapporto svanito– “Tu, secondo me, hai mancato di personalità”, ha esordito cosìcontroche non l’ha mandata giù. I due hanno affrontato prima di pranzo un chiarimento in soggiorno che non è stato semplice. Infattiha dovuto faticare controper poter dire la sua. Lei era molto adirata per la frase pronunciata dal pallavolista, un tempo suo compagno di confidenze nella casa del.Tutto pare sia partito dalla nomination diad Amanda. “Io ci sono rimasto male perché hai nominato Amanda” spiega il pallavolista, mentre lei è sempre più convinta che alla base di questo risentimento ci sia il suo avvicinamento a Shaila e Lorenzo.