"Grande Fratello", chi sarà il prossimo a lasciare la casa: i risultati dei sondaggi

News tv. “”, chiileliminato: i. Continuano le avventure dei concorrenti del, i quali si ritrovano a vivere l’edizione più lunga di sempre come annunciato dal padrone diAlfonso Signorini. Nel corso della prossima puntata in diretta un gieffino molto probabilmente dovràla, vediamo ideisul televoto. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, il primo annuncio di Luca dopo l’uscita dallaLeggi anche: “”, Shaila crolla in lacrime: cos’è successo (VIDEO)Leggi anche: Shaila Gatta e il botox, lei svela tutto al “”: i perché del suo cambiamentoLeggi anche: “”, scatta il bacio tra concorrenti: colpo di scena nella notte (VIDEO)“”, chiileliminato: iNel corso della puntata di lunedì 27 Gennaio 2025, dopo le nomination, sono finiti al televoto sei concorrenti del: Bernardo Cherubini, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi e Ilaria Galassi.