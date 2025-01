Governo Meloni | noi per rispetto regole e credibilità istituzioni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 30 gen. (askanews) – “Noi abbiamo scelto di scrivere un’altra storia, che è una storia didelle, didei ruoli, una storia didelle, una storia di orgoglio e di libertà per le persone per bene di questa nazione e forse per questo non siamo graditi perché quando le persone perbene che in Italia sono la maggioranza saranno libere e orgogliose e allora non ci sarà più spazio per le corporazioni, per i gruppi di potere, per i privilegi dei pochi sulla pelle dei molti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiain collegamento a “La ripartenza” di Nicola Porro. “E io penso – ha aggiunto– che questa battaglia alla fine valga ogni sacrificio possibile. Quindi agli italiani dico ancora una volta, finché ci siete voi ci sarò anche io.