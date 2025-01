Movieplayer.it - Gli Anelli del Potere, la star Morfydd Clark ha trovato il suo prossimo progetto e riguarda gli UFO

L'attrice si unirà a Ariyon Bakare in un thriller fantascientifico incentrato sul contatto tra umani e UFOde Il Signore degli: Glidel, e Ariyon Bakare (visto in Queste oscure materie) saranno i protagonisti del thriller sugli UFO Arctic Skies, di cui Independent Entertainment curerà la vendita per i diritti alEuropean Film Market di Berlino. Il thriller fantascientifico, ispirato a uno dei più documentati incontri con gli UFO, segue lo straziante viaggio dell'equipaggio di un aereo cargo che, mentre vola a 40.000 piedi sopra il Circolo Polare Artico, diventa il bersaglio di attenzioni ultraterrene. Le riprese del film si svolgeranno presso i Digbeth Loc. Studios di Steven Knight a .