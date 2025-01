Lapresse.it - Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028, il Cio designa Dolomiti Valtellina come sede

Il Cio hatonelle Alpi italianedeisarà la quinta edizione dei ‘Yog’. Le competizioni si svolgeranno solo in sedi esistenti in tre cluster in, Trentino e Cortina, tornando in alcune delle iconiche sedi sportive che saranno utilizzate per iMilano Cortina 2026. I Yogfaranno parte dell’eredità di Milano Cortina 2026 e reinvestiranno in comunità con forti tradizioni negli sport.L’obbiettivo è aumentare il profilo delle regionidestinazione per gli sportIl progetto è guidato dal Comitato Olimpico Italiano (Coni), dai governi delle regioni Veneto e Lombardia e dalla Provincia Autonoma di Trento, supportato dal governo nazionale italiano, ed è in linea con i piani a lungo termine per aumentare il profilo delle regionidestinazione per gli sport