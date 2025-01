Rompipallone.it - Gimenez ko: scambio decisivo, nuovo bomber per il Milan

Il messicano ha lasciato anzitempo il match del Feyenoord per un problema fisico. Ecco cosa cambia per il mercato dei rossoneriSantiagopotrebbe non vestire la maglia delin questa sessione di calciomercato. Il messicano, come raccontato in più di un’occasione, era il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Ora, però, il guaio fisico riscontrato nell’ultima partita del Feyenoord potrebbe cambiare un po’ le sorti dell’attaccante. La punta è uscita anzitempo e nei prossimi giorni si sottoporrà a tutti gli approfondimenti del caso. In caso di problema fisico non di poco conto, i rossoneri potrebbero andare su un giocatore differente.Si è parlato tanto della possibilità di Lucca, ma attenzione ad un nome destinato magari a scalare le gerarchie nei prossimi giorni. È un profilo che piace da tempo e si potrebbe imbastire unoin queste ultime ore di calciomercato.