Germania | Cdu vota con Afd sui migranti Cosa è successo e perché il Paese adesso trema

Berlino, 30 gennaio 2025 – Caos politico ina meno di un mese dalle elezioni anticipate. E, ancora una volta, la causa del contendere sono i. Con una mossa a sorpresa, il partito di esdestra, Alternative für Deutschland, hato la mozione presentata dai cristiano-democratici della Cdu, in particolare da Friedrich Merz, che con buone probabilità potrebbe essere il prossimo cancelliere. La mozione prevede l’inasprimento delle misure contro l’immigrazione illegale e fa perdere allala fama di essere ildell’accoglienza ai profughi e dei richiedenti asilo. Il testo prevede controlli permanenti alle frontiere, divieto d’ingresso per tutte le persone che non hanno documenti validi, detenzione delle persone legalmente obbligate a lasciare il. Le misure potrebbero entrare subito in vigore o molto più probabilmente con il nuovo esecutivo.