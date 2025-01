Ilfattoquotidiano.it - Gas al di sopra dei 52 euro al megawattora con il deciso calo delle scorte europee

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continua la corsa del gas con quotazione che hanno ormai superato i 52alsul mercato di Amsterdam, riferimento per gli scambipei. Lestanno scendendo più rapidamenteattese, ciò non pone problemi nell’immediato ma lascia prevedere che il ripristino degli stoccaggi farà salire piùattese la domanda dei prossimi mesi. Il livello di riempimento medio nell’Ue è sceso al 55%. L’Italia rimanela media (64%) e, di poco, anche la Germania (57%). Situazione più difficile in Olanda (34%) e Belgio (44%)Il valorequotazioni raggiunto oggi è il più alto da oltre un anno e più che doppio rispetto alla media storica precedente all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia con conseguente riduzione dei flussi via gasdotto. Da allora l’pa continua a trovarsi in una situazione di crisi energetica che pesa sulle taschefamiglie e sulla loro capacità di consumo, oltre che sulla competitivitàaziende.