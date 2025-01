Ilfattoquotidiano.it - Galleria Sonora, Arciliuto e Spazio | Rosen: tre progetti culturali dal grande valore

Come da tradizione per i venticinque lettori manzoniani di queste pagine, continuo a segnalare spazi,, iniziativedall’interesse peculiare, ma dalindubbio, che meritano, a mio giudizio, un’attenzione maggiore, rispetto a quella fedele ma esigua del pubblico di nicchia. Iniziamo con(via Trebula, 5, zona Piazza Re di Roma), unoculturale tanto piccolo quanto ricco di spunti e meraviglie: fondata nel 2018 da Pejman Tadayon (un vulcano di creatività, divulgatore, polistrumentista e pittore), laospita una mostra permanente di sue opere (degli stupefacenti quadri sonori), ma ha anche ospitato concerti di maestri assoluti della musica orientale (poco noti al pubblico italiano, ma figure di culto per gli appassionati): Imran Kahn, Ustad Daud Khan e Nabil Bey (oltre a notevoli talenti nostrani, come Gabriele Coen, Barbara Eramo e Nando Citarella).