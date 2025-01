Quotidiano.net - Fumetto, Anouk Ricard vince il Grand Prix del Festival di Angoulême

(Francia), 30 gennaio 2025 – E’ l’autrice francesela vincitrice del(una sorta di premio alla carriera) deldeldi. Succede a unn’altra donna, l’inglese Posy Simmonds. alla quale ilha dedicato una bella esposizione nel Museo di. D’altronde, la terna in lizza per il premio era tutta al femminile conanche Catherine Meurisse, autrice francese di fumetti come Una moderna Olympia (Coconino Press, 2015) e La leggerezza (Edizioni Clichy, 2018), facente parte dell’Académie des Beaux-Arts Française; Alison Bechdel, autrice statunitense nota per il suo graphic novel autobiografico Fun Home (Rizzoli, 2007).è un'illustratrice e autrice di fumetti, nata nel 1970 nel sud della Francia. Diplomata all'Arts-Déco di Strasburgo nel 1995, ha iniziato a pubblicare sulla stampa per ragazzi quando è stata notata da Olivier Douzou, che ha pubblicato il suo primo libro con Rouergue.