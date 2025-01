Ft | Ue valuta ripresa import gas russo in vista accordo su Ucraina

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 30 gen. (askanews) – I funzionari dell’UE stanno discutendo se riprendere leazioni di gastramite gasdotto come parte di uno sforzo più ampio per negoziare unin, ha riferito giovedì il Financial Times, citando fonti. I sostenitori dell’idea sostengono che ripristinare le forniture di gasaiuterebbe ad abbassare i prezzi dell’energia in tutta Europa e a creare un clima più favorevole per i negoziati di cessate il fuoco. La proposta avrebbe ottenuto il sostegno di alcuni funzionari tedeschi e ungheresi, così come di diverse nazioni UE non identificate. Le discussioni hanno provocato una forte reazione da parte dei decisori politici di Bruxelles e dei diplomatici di diversi paesi dell’Europa orientale, ha riferito il FT. La prospettiva ha anche allarmato gli esportatori di GNL statunitensi, che stanno cercando contratti a lungo termine in Europa e temono una maggiore concorrenza.