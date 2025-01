Gamberorosso.it - Frittelle (o zeppole) di Carnevale senza lattosio: la ricetta di Damiano Carrara

Naturalmente – La mia pasticceria per tutti edito da Mondadori è l’ultimo libro di, noto pasticcere e volto televisivo italiano che avevamo anche intervistato qui. Perci regala ladelle, oda fare a casa.Ledi: ladiIngredienti175 g acqua64 g burro1, 5 g sale105 g farina di riso45 g amido di mais270 g uova (5 uova circa)olio di semi q. B.ProcedimentoIn una pentola portate a bollore acqua, burro e sale. In una ciotola a parte mescolate le polveri e unite al primo mix fuori dal fuoco. Riportate il composto sul fuoco e cuocete per un minuto. Aggiungete le uova poco per volta, fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Con l’aiuto di una sac à poche date all’impasto la forma che volete e friggete in olio di semi a 175 °C fino a doratura.