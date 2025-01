Forum Multistakeholder di Cdp indagine Doxa | Esg e IA diffuse in Italia I più informati? Gli under 17

Leggi su Ildenaro.it

La conoscenza dei temi sociali e ambientali è diffusa tra le diverse generazioni dini, ma tra i giovani sono più consapevoli delle difficoltà delle sfide in atto e presentano un approccio più consapevole e pragmatico. E’ quanto emerge dall’Bva“Glini tra sostenibilità e intelligenza artificiale: generazioni a confronto”, presentata nel corso della terza edizione deldi Cassa Depositi e Prestiti.Il 90% degli intervistati (18-74 anni), secondo lo studio, ha sentito parlare di tematiche Esg con una percentuale che sale al 92% tra i rappresentanti della fascia 18-34 anni per raggiungere il 95% nella fascia 14-17.La sostenibilità per i giovani: non una moda, una necessitàL’80% circa degli intervistati considera inoltre il rispetto dei fattori Esg non una moda ma una necessità, con una crescita di 13 punti percentuali rispetto al 2023.