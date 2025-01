Tg24.sky.it - Folgorato in azienda agricola, muore uomo nel Cuneese

Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Vicoforte, nel. Per cause ancora in corso di accertamento unha perso la vitada una linea dell’alta tensione mentre si trovava al lavoro in un’. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal per i rilievi dell’accaduto.