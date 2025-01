Ilrestodelcarlino.it - Fiumalbo, hub culturale nell’ex Seminario

di Giuliano Pasquesi Nel territorio dell’Appennino settentrionale,spicca per il riconoscimento come uno dei ’Borghi più belli d’Italia’ e il prestigio della Bandiera Arancione del Touring Club. Ora, nel solco della valorizzazione delle risorse locali, il Comune ha avviato un ambizioso piano strategico che guarda al futuro con un approccio inclusivo e sostenibile in ottica educativa,e turistica. Perno del piano è l’avviato recupero dell’exMinore di, un edificio storico situato nel cuore del borgo. Ilè un simbolo del patrimoniolocale e diverrà un centro operativo per la comunità. In disuso da tempo, ha straordinarie potenzialità per lo sviluppo economico sociale e dei servizi locali. Ad oggi, il Comune, grazie al progetto Biblio365 finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riaperto la struttura per ospitare attività culturali e innovative, mettendo in rete ilcon la biblioteca di, trasformandolo in un luogo polifunzionale, dotato di tecnologie avanzate e spazi per formazione e socialità, con particolare attenzione ai giovani.