Fiorentina scatenata sul mercato: pronti altri tre colpi, c'è anche un azzurro di Spalletti

Lasul: Palladino può esultare,tresultre, c’èundi– SerieanewsLadi Palladino sta vivendo una stagione sorprendente, trovandosi al sesto posto in Serie A con 36 punti, appena tre in meno rispetto alla Lazio, che occupa la quarta posizione. In piena lotta per un posto in Champions League e con gli occhi puntatisulle coppe europee, i viola non vogliono farsi trovare impreparati.Così, la dirigenza ha deciso di fiondarsi sulinvernale per rinforzare la squadra e continuare a lottare ai massimi livelli. La volontà è chiara: dare a Palladino una rosa competitiva che possa puntare a obiettivi ancora più ambiziosi nella seconda parte della stagione.Finora, il club toscano ha già messo a segno dueimportanti.