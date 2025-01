Lanazione.it - Fine vita e "suicidio assistito". I vescovi toscani: "Non è questione di schieramento"

Firenze, 29 gennaio 2025 - I, riuniti a Livorno per il consueto incontro, hanno deciso di offrire punti di discussione sul dibattito relativo al, in particolare su quello che forze, con poca grazia, viene chiamato "". La Cet, che si è riunita a Livorno, ha ritenuto "opportuno offrire alcuni spunti al dibattito sulla proposta di legge regionale" che presto verrà discussa in aula. "Siamo consapevoli che questa proposta di legge assume per molti un valore simbolico, nel senso che si chiede alla Regione Toscana di 'forzare' la lentezza della macchina politica statale chiamata a dare riferimenti legislativi al tema – importantissimo - del", scrivono i. "Vorremmo in primo luogo - aggiungono - inre i consiglieri regionali e i dirigenti dei loro partiti a non fare di questo tema unadi '' ma di farne un’occasione per una riflessione profonda sulle basi della propria concezione del progresso e della dignità della persona umana".