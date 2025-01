Movieplayer.it - Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina - FESCAAAL, annunciate le date dell'edizione 2025

Leggi su Movieplayer.it

Prime anticipazioni deldeld', che torna nelle tradizioonaliprimaverili in doppia versione, fisica e on line.lea nuovadeldeld'20205, che torna alla tradizionale collocazione primaverile. Appuntamento dal 21 al 30 marzo in sala a Milano e in streaming in tutta Italia su MYmovies.it.dedicata all'idea di gioventù in movimento, con le sue novità e infinite possibilità, raccontata dai film presenti in programma, che conterrà alcune tra le migliori produzionitografiche daltico e di latino-no. La programmazionetografica prenderà ufficialmente il via venerdì 21 marzo con la Cerimonia d'apertura, ospitata dalla prestigiosa Fondazione Prada.