Quotidiano.net - Ferragni e Fedez: cosa sta succedendo, facciamo il punto della situazione

Roma, 30 gennaio 2025 – Da ore sul web e in tv – ma siamo pronti a scommettere che accade anche nelle case e attorno ai tavoli dei bar – non si discute che di questo: Chiarasono, di nuovo, al centro del gossip. Il divorzio di casa Ferragnez continua ad assumere sempre di più i toni di una battaglia mediatica all’ultimo sangue, senza esclusione di colpi, condita da reciproche accuse social e nuovi dettagli che rendono il quadro sempre più intricato e paradossale. Quella che a tutti sembrava una favola si sta trasformando in una storia dell’orrore in cui tradimenti e menzogne sembrano essere stati i veri grandi protagonisti. Chi dei due ex coniugi, che erano considerati alla stregua di una royal couple italiana, sta raccontando la verità? Finora avevano deciso di non esporsi per proteggere la privacy o per nascondere i propri errori? È difficile dirlo, ma proviamo a ricostruire con ordine quello che sta