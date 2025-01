Dilei.it - Fedez, lo sfogo social di Mr Marra: “Il gossip annichilisce il cervello”

Leggi su Dilei.it

Davide, il braccio destro dinel loro spazio digitale Pulp Podcast, ha deciso di rompere il silenzio sulla baraonda mediatica che sta inghiottendo il rapper. Tra una story e l’altra su Instagram, ha lanciato la sua sentenza: il pubblico, seduto in poltrona a godersi il circo, è il vero problema.Il tritacarne mediatico si è rimesso in moto quando Fabrizio Corona ha deciso di aggiungere dettagli al dossier sui presunti tradimenti di. A stretto giro è arrivata la versione di Chiara Ferragni, che ha confermato di non essere cascata dalle nuvole. I, come sappiamo, si sono accesi come un barbecue di Ferragosto, con l’ex moglie del rapper circondata da una folla adorante, mentre lui è stato spinto sempre più nell’angolo.Mr.difende: “C’è indignazione per banali vicende di coppia che tutti abbiamo vissuto”Mr.