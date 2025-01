Dilei.it - Fabio Canino rivela: “Sono stato discriminato”. Dura frecciatina a Geppi Cucciari

Di esperienzane ha molta, senza alcun dubbio. Il dietro le quinte della televisione italiana lo conosce, dunque, decisamente bene. Per questo le parole pronunciate a Gay.it hanno un certo peso. Ha parlato di profonde discriminazioni e di programmi che vengono indirizzati da una parte o dall’altra, escludendo alcune personalità anche a causa delle preferenze sessuali.Aveva già avuto modo di parlarne di recente e oraè tornato sul tema. Il mondo della televisione italiana non è equo, affatto. Non lo èdi certo con lui. Circa 10 anni fa un noto manager, “smaccatamente omofobo”, lo avevaper il suo orientamento sessuale. Una persona che “pur di non farti lavorare, farebbe lavorare una capra”.Oggi si è allontanato da certe persone e, in generale, dalla televisione.