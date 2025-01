Oasport.it - Europei pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari giovedì 30 gennaio, programma, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Secondo giorno di competizioni in quel di Tallin, capitale dell’Estonia che ospita questa settimana i Campionatidi. In questo day-2 assisteremo a due prove molto interessanti: lo short program individuale maschile e il libero delle coppie d’in cui si assegneranno le prime medaglie della rassegna.LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DIALLE 12.10LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE D’DALLE 18.00Si partirà dunque con gli uomini (ore 12:00), in cui è prevista una disputa molto combattuta con finestra su vista Italia. A fare la voce grossa sarà infatti Daniel Grassl, motivato a battagliare con i transalpini Adam Siao Him Fa e Kevin Aymoz, oltre con altri profili non facili da prevedere come Nika Egadze o Alexander Selevko.