Lapresse.it - Europa League, è il super giovedì: dove vedere Roma e Lazio

Leggi su Lapresse.it

Archiviata la giornata di Champions, oggi è il turno dell’con l’ultima giornata del girone che prevede ben 18 match in contemporanea. Due le italiane impegnate:.I biancocelesti, già qualificati agli ottavi, volano in trasferta a Braga. Per la squadra di Ranieri, invece, l’unica strada sono i playoff. Al momento i giallorossi sono al 21° posto e stasera ospitano all’Olimpico l’Eintracht Francoforte in una capitale blindata per l’arrivo dei tifosi tedeschi. Tutte le partite si disputeranno alle 21.le partite delle italiane in-Eintracht Francoforte e Braga-non saranno in chiaro. La sfida dell’Olimpico sarà visibile su Sky Sport 1 e Sky Sport 252, oppure in streaming su Now. Il match dei biancocelesti sarà visibile sul canale 253 di Sky Sport e sempre in streaming su Now