Quotidiano.net - Emis Killa lascia Sanremo, indagato con Daspo. “Faccio un passo indietro”

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 30 gennaio 2025 – “La gravità delle condotte tenute da Emiliano Rudolf Giambelli” consente di “formulare un giudizio di pericolosità grave, attuale e concreto”. È il passaggio-chiave del, firmato dal questore di Milano Bruno Megale, che lo scorso 23 dicembre è stato notificato al rapper, considerato molto vicino all’ex capo ultrà milanista Luca Lucci e già emerso nelle carte del blitz della Dda che quattro mesi fa ha decapitato i vertici del tifo rossonerazzurro. Il provvedimento, direttamente collegato alla finora inedita accusa di associazione a delinquere che presto potrebbe sfociare in una richiesta di processo da parte della Procura per il trentacinquenne e per altri ultrà, ha spinto Giambelli a rinunciare al palco dell’Ariston: “Dopo 15 anni di carriera, ero pronto ad affrontare il mio primo